Литовское правительство объявило о режиме ЧС из-за гибели половины урожая

По данным Министерства сельского хозяйства, только за июль в стране в среднем выпало 167% месячной нормы осадков, а в некоторых местах — две-три нормы. Как сообщается, продолжительные ливни повредили или уничтожили до 70% урожая. Многие фермеры не могут собрать урожай, поскольку нет возможности выйти в затопленные поля.