Литовское правительство объявило о режиме ЧС из-за гибели половины урожая

По данным Министерства сельского хозяйства, только за июль в стране в среднем выпало 167% месячной нормы осадков, а в некоторых местах — две-три нормы. Как сообщается, продолжительные ливни повредили или уничтожили до 70% урожая.

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовское правительство объявило о чрезвычайной ситуации общенационального уровня из-за потерь в сельском хозяйстве в результате обильных дождей. Об этом сообщают литовские СМИ.

По данным Министерства сельского хозяйства, только за июль в стране в среднем выпало 167% месячной нормы осадков, а в некоторых местах — две-три нормы. Как сообщается, продолжительные ливни повредили или уничтожили до 70% урожая. Многие фермеры не могут собрать урожай, поскольку нет возможности выйти в затопленные поля.

Фермеры, чьи посевы пострадали от длительных дождей, могут подать заявки на компенсацию ущерба, режим ЧС позволит не применять к ним санкции.

По информации источника, более 700 хозяйств Литвы весной понесли убытки из-за продолжительных заморозков. Общая площадь ущерба превысила 56 тыс. га, больше всего пострадали поля озимого рапса и зерновых. Как отметили садоводы, местами урожая не будет вообще. -0-