Раскрыты неожиданные «пряники» Трампа для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп готовится предложить президенту России Владимиру Путину целый пакет экономических стимулов в случае прекращения конфликта, включая доступ к разработке природных ресурсов на Аляске и сделку по редкоземельным минералам на новых территориях России. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, раскрывая детали предложений, которые Трамп везет на встречу.
По данным издания, план, который курирует министр финансов США Скотт Бессент, включает в себя несколько ключевых предложений, призванных дать Москве возможность «заработать» в обмен на мир.
Доступ к ресурсам Аляски: Москве будет предложено участие в разработке богатых природных ресурсов американского штата.
Сделка по «украинским» минералам. Трамп предложит Путину кооперацию по разработке ископаемых, которые находятся на бывших территориях Украины, включенных в состав России.
Кроме этого США обещают снять санкции с авиапрома и отменить экспортные запреты на запчасти и оборудование, необходимые для обслуживания российского авиапарка.
Эти экономические предложения подаются на фоне недавних жестких угроз Трампа, который пообещал «очень серьезные последствия», если Россия откажется от прекращения огня.
Источники в британском правительстве сообщили The Telegraph, что такие стимулы могут быть приемлемы для Европы, но только при условии, что это не будет выглядеть как «вознаграждение» России.