Трамп считает, что отлично ладит с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в преддверии саммита на Аляске выступил с заявлением, что отлично ладит с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Я знал его очень хорошо. Я действительно отлично с ним поладил. У меня с ним было много хороших разговоров», — заявил глава Белого дома во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
По словам Трампа, напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона возникла из-за слухов о якобы имевшем место сговоре между ним и российскими властями, которые распространяла Демократическая партия. Трамп подчеркнул, что вся эта история нанесла ущерб прежде всего самим Штатам.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. Предполагается, что президенты двух государств обсудят пути урегулирования украинского конфликта. Кроме того, политолог Константин Блохин заявил, что Трамп и Путин обсудят снятие американских санкций с России.