Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что отлично ладит с Путиным

Глава США отметил, что у него было «много хороших разговоров» с российским коллегой.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в преддверии саммита на Аляске выступил с заявлением, что отлично ладит с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я знал его очень хорошо. Я действительно отлично с ним поладил. У меня с ним было много хороших разговоров», — заявил глава Белого дома во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

По словам Трампа, напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона возникла из-за слухов о якобы имевшем место сговоре между ним и российскими властями, которые распространяла Демократическая партия. Трамп подчеркнул, что вся эта история нанесла ущерб прежде всего самим Штатам.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. Предполагается, что президенты двух государств обсудят пути урегулирования украинского конфликта. Кроме того, политолог Константин Блохин заявил, что Трамп и Путин обсудят снятие американских санкций с России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше