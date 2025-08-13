Скабеева описала предложенные Украиной условия для встречи на Аляске одной фразой

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на условия, выдвинутые Украиной для встречи президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующий пост в среду, 13 августа, появился в ее Telegram-канале.
Требования Киева включили прекращение огня, гарантии безопасности и многомиллиардные компенсации от России.
— Что-то за гранью фантастики, — говорится в публикации Скабеевой.
Трамп хочет, чтобы Путин и украинский президент Владимир Зеленский встретились сразу после саммита на Аляске.
Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Лидер США подчеркнул, что он считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения.
По словам Левитт, основной целью встречи Путина и Трампа является намерение Вашингтона лучше понять позицию Москвы относительно конфликта на Украине. Представитель Белого дома уточнила, что на предстоящем саммите за столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта.