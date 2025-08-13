Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скабеева описала предложенные Украиной условия для встречи на Аляске одной фразой

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на условия, выдвинутые Украиной для встречи президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующий пост в среду, 13 августа, появился в ее Telegram-канале.

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на условия, выдвинутые Украиной для встречи президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующий пост в среду, 13 августа, появился в ее Telegram-канале.

Требования Киева включили прекращение огня, гарантии безопасности и многомиллиардные компенсации от России.

— Что-то за гранью фантастики, — говорится в публикации Скабеевой.

Трамп хочет, чтобы Путин и украинский президент Владимир Зеленский встретились сразу после саммита на Аляске.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Лидер США подчеркнул, что он считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения.

По словам Левитт, основной целью встречи Путина и Трампа является намерение Вашингтона лучше понять позицию Москвы относительно конфликта на Украине. Представитель Белого дома уточнила, что на предстоящем саммите за столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше