Премьер Польши раскрыл реакцию Трампа на требования Европы по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидер США Дональд Трамп продемонстрировал понимание позиции европейских стран, которую они обозначили перед переговорами на Аляске с главой России Владимиром Путиным.
Туск подчеркнул, что американский лидер учел требования Европы о гарантиях безопасности для Украины и «с пониманием отреагировал», что на саммите не будут обсуждаться изменения территорий или обмен территориями, которые могли бы повлиять на Украину.
По словам польского премьера, Трамп согласился с тем, что любые территориальные вопросы должны решаться исключительно при участии Украины и европейских стран.
Напомним, Владимир Путин ранее отмечал, что условия России по урегулированию конфликта на Украине, сформулированные летом 2024 года, остаются прежними. По словам главы государства, эти позиции были выработаны во время встречи с руководством МИД РФ и продолжают определять цели Москвы в ходе специальной военной операции.