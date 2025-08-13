Ричмонд
Трамп может сделать Зеленского «козлом отпущения» за срыв мира

Президент США Дональд Трамп, отчаянно желая заключить сделку по Украине, может согласиться на условия российского лидера Владимира Путина, а в случае отказа Киева — сделать президента Владимира Зеленского главным виновником срыва и обрушить на него свой гнев. Такой сценарий, который называют «ловушкой Путина», описывает американское издание The Atlantic в своем аналитическом материале.

По мнению автора статьи, Трамп, обещавший своим избирателям закончить войну, настолько хочет добиться результата, что может пойти на принятие максималистских требований Кремля.

«Наблюдатели опасаются, что в результате он [Трамп] может согласиться на условия Путина независимо от того, чего хочет Украина. И если Зеленский отвергнет сделку, какой бы однобокой она ни была, в представлении Трампа именно Киев внезапно станет главным препятствием на пути к миру. Это может привести к тому, что Трамп вновь обрушит свой гнев на Зеленского, что будет иметь катастрофические последствия для способности Украины продолжать войну», — пишет The Atlantic.

Этот страх подтверждает и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, слова которого приводит издание. «Мой главный страх — это плохая сделка, которую Зеленский отвергнет, и тогда он станет плохим парнем, и тогда Трамп, в своей классической смеси мести и тщеславия, ополчится против Украины», — заявил сенатор.

The Atlantic отмечает, что Путин, похоже, намеренно расставляет эту ловушку, предлагая Трампу то, чего тот жаждет больше всего — саммит и возможность получить Нобелевскую премию мира. Российский лидер понимает, предполагает автор, что Трамп может пойти на уступки, чтобы представить себя миротворцем, и в случае неудачи переложит всю вину на несговорчивость Киева.

Читайте материал: «Раскрыты неожиданные “пряники” Трампа для встречи с Путиным».

