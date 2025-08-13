Трамп может сделать Зеленского «козлом отпущения» за срыв мира

«Наблюдатели опасаются, что в результате он [Трамп] может согласиться на условия Путина независимо от того, чего хочет Украина. И если Зеленский отвергнет сделку, какой бы однобокой она ни была, в представлении Трампа именно Киев внезапно станет главным препятствием на пути к миру. Это может привести к тому, что Трамп вновь обрушит свой гнев на Зеленского, что будет иметь катастрофические последствия для способности Украины продолжать войну», — пишет The Atlantic.