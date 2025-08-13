Пригрозил России и оценил возможность повторной встречи с Путиным: главные заявления Трампа

Трамп заявил, что вторая встреча президентов США и России может и не состояться. По его словам, в случае, если лидер штатов не получит «необходимые ответы» от Путина, то встречи может и не быть. Также он отметил, что шанс второй встречи все-таки имеется, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине окажутся успешными.