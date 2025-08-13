«Никто не понимает, что происходит»: до встречи Путина и Трампа осталось два дня

Трамп вновь пригрозил России перед встречей с Путиным на Аляске.
Глава США Дональд Трамп вновь угрожал России. В этот раз глава США заявил, что если к 15 августа не будет прекращен огонь, страна столкнется с последствиями. Также Axios со ссылкой на осведомленные источники написал, что Трамп намерен добиться прекращения огня на Украине. Последние новости о предстоящей встрече двух лидеров — в материале URA.RU.
«Никто не понимает, что происходит».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕNYT выявил, о чем будет молить Европа Трампа перед встречей с Путиным.
Как пишет The Washington Post, меняющееся отношение Трампа к России и Украине и его действия и высказывания создали неразбериху вокруг украинского конфликта. Там же отметили, что ожидания у Трампа от предстоящего саммита высокие. Обусловлены они удачными переговорами в Москве между его представителем Стивом Виткоффом и президентом Владимиром Путиным относительно возможных условий, приемлемых для российской стороны.
«Возможно, это стратегическая двусмысленность Трампа, а может быть, и ошибка. Но никто не предлагает того, что он говорит, по крайней мере, насколько нам известно», — сообщил источник The Washington Post, знакомый с ходом переговоров и пожелавший сохранить анонимность в связи с чувствительным характером дипломатических обсуждений. «Никто не понимает, что происходит», — написали журналисты.
Как выбирали площадку для переговоров и чего Трамп хочет добиться.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак выглядит и где находится Анкоридж, в котором пройдут переговоры Путина и Трампа. Фоторепортаж.
Как проходил выбор площадки для встречи лидеров.
Как сообщает CNN, место встречи лидеров России и США определили после длительных неофициальных переговоров. Российская сторона отказалась рассматривать европейские города, включая традиционные площадки, такие как Вена и Женева, где ранее неоднократно встречались лидеры стран.
Несмотря на то, что президент Владимир Путин публично называл Объединенные Арабские Эмираты подходящим вариантом, в Белом доме стремились избежать новой затяжной поездки на Ближний Восток, особенно после недавнего визита Трампа в мае. Добавляется, что в итоге для встречи были предложены Венгрия и Соединенные Штаты. Однако в конечном итоге российский лидер согласился провести переговоры на Аляске, которая когда-то входила в состав России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Трамп наедине обсудят территории Украины: подробности готовящейся встречи двух лидеров.
Трамп сменил тон перед встречей с Путиным.
Кимберли Халкетт из Al Jazeera, сообщила, что тон Трампа перед встречей изменился. Согласно ее сведениям, основная задача предстоящей встречи заключается в том, чтобы дать возможность Владимиру Путину изложить свою позицию. Такой подход существенно отличается от изначальных планов президента США, который ранее выдвинул России ультиматум.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп обвинил СМИ в попытках дискредитировать встречу с Путиным.
Трамп обозначил цели для встречи с Путиным.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств обозначил свои основные задачи для предстоящего саммита. По словам издания, глава США намерен добиться установления режима прекращения огня на территории Украины и оценить перспективы заключения всеобъемлющего мирного соглашения.
Кто поедет на Аляску и кого там видеть не хотят.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Киев способен на самоподрыв": Мирошник раскрыл, как Украина будет пытаться сорвать встречу Путина и Трампа.
Лавров поедет с Путиным на переговоры на Аляске.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите, который состоится на Аляске. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев. «Могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске», — заявил Фадеев в ходе брифинга.
Трамп не хочет видеть Зеленского на встрече с Путиным.
Трамп отказался приглашать Зеленского на предстоящий саммит с Путиным на Аляске. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на заявление главы США.
По словам Трампа, присутствие Зеленского на переговорах не принесет ощутимых результатов, поскольку украинский лидер уже неоднократно участвовал во встречах за три с половиной года, однако конфликта урегулировать не удалось. Он также выразил мнение, что нынешний конфликт на Украине стала следствием политики бывшего президента США Джо Байдена и что при его собственном президентстве конфликт бы не разгорелся.
Однако он допустил проведение второго саммита. В этот раз встреча может пройти с участием Зеленского и Путина, если это потребуется для мирного урегулирования.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп считает свой ультиматум России хорошей тактикой.
Трамп пригрозил последствиями, если Москва не согласится на перемирие.
Американский лидер выступил перед журналистами. В ходе брифинга он заявил, что Россия столкнется с последствиями со стороны Штатов, если не согласится на прекращение огня к 15 августа.
США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского.
США ведут поиски подходящей площадки для проведения встречи между лидером России Владимиром Путиным, главой США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CBS. По данным телеканала, обсуждается возможность организации переговоров на следующей неделе.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак менялась позиция Зеленского по территориям на протяжении СВО: в Европе допустили уступки от Киева.
Украина готова рассматривать территориальные споры.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Украина не исключает возможность переговоров по вопросам, связанным с территориальными разногласиями, если основой для диалога станет существующая линия разграничения. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции, которая велась на его официальном сайте.