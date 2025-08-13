«Никто не понимает, что происходит»: до встречи Путина и Трампа осталось два дня

По словам Трампа, присутствие Зеленского на переговорах не принесет ощутимых результатов, поскольку украинский лидер уже неоднократно участвовал во встречах за три с половиной года, однако конфликта урегулировать не удалось. Он также выразил мнение, что нынешний конфликт на Украине стала следствием политики бывшего президента США Джо Байдена и что при его собственном президентстве конфликт бы не разгорелся.