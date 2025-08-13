Минфин США временно разрешил транзакции с Россией, необходимые для саммита

Минфин США до 20 августа исключил из-под введенных в отношении РФ санкций финансовые транзакции, которые нужны для организации и проведения встречи между лидерами России и США на Аляске, сказано в документе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Об этом информирует ТАСС.
Из документа следует, что имеются в виду операции, которые необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством США и правительством РФ. Сообщается, что данная мера не предусматривает разморозки каких-либо активов, заблокированных в рамках санкций против РФ.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится 15 августа в Анкоридже (штат Аляска).