Минфин США временно разрешил транзакции с Россией, необходимые для саммита

Из документа следует, что имеются в виду операции, которые необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством США и правительством РФ.

Минфин США до 20 августа исключил из-под введенных в отношении РФ санкций финансовые транзакции, которые нужны для организации и проведения встречи между лидерами России и США на Аляске, сказано в документе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Об этом информирует ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится 15 августа в Анкоридже (штат Аляска).

