Минфин США временно исключил из-под санкций некоторые финансовые транзакции с Россией

Как сообщается, речь идет об операциях, которые «обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации». В документе подчеркивается, что эта мера не предусматривает разморозки каких-либо активов, которые были заблокированы в рамках антироссийских санкций.