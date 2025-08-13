Минфин США снял санкции с необходимых для саммита на Аляске транзакций

Американское Министерство финансов временно вывело из-под антироссийских санкций финансовые транзакции, необходимые для подготовки и проведения встречи лидеров США и РФ на Аляске, указано в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
«Операции разрешены до 00.01 по восточному времени (07.01 мск) 20 августа 2025 года», — сообщили в ведомстве.
Послабление санкции не коснется каких-либо активов, которые заблокировали в рамках антироссийских санкций, подчеркнули в министерстве.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 15 августа на Аляске. Сообщалось, что главы двух государств будут рассматривать вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта.
