Трамп может предложить Путину сотрудничество в добыче ресурсов

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России совместную разработку редкоземельных минералов на Аляске в ходе саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает источник из британского правительства.

Сделка может стать выгодной для американского концерна Boeing.

Помимо этого, США рассматривают вариант снятия ограничений на поставку запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России. Как отмечает The Daily Telegraph, такой шаг может быть выгоден американскому авиастроительному концерну Boeing.

По словам анонимного источника издания, подобные предложения могут устроить и европейские страны. Ожидается, что вопрос о сотрудничестве в добыче минеральных ресурсов и возможные послабления в авиационной сфере станут одними из ключевых тем предстоящих переговоров.

О подготовке встречи президентов ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в контакте и согласовали основные параметры саммита, который состоится 15 августа на Аляске.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал намерение организовать совместные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Трампа, он рассчитывает на скорое проведение этой встречи, чтобы обсудить ключевые международные вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

