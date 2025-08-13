Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Трамп намерен предложить России добычу минералов на Аляске

США планируют предложить России освоение редкоземельных минералов на Аляске. Как сообщает издание The Daily Telegraph, президент Штатов Дональд Трамп готов представить эту инициативу российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящем саммите.

Источник: Life.ru

Кроме того, Трамп рассматривает возможность отмены запрета на поставки запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолётов в России. Источники издания отмечают, что такая сделка может принести выгоду американскому производителю Boeing.

Издание ссылается на неназванного чиновника британского правительства, который считает, что подобные предложения могут быть приемлемыми для стран Европы.

Ранее Трамп заявил о намерении организовать трёхсторонний саммит с Россией и Украиной в случае успешных переговоров с Путиным. Напомним, встреча лидеров назначена на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Основная цель — найти решение для украинского конфликта и установить долгосрочный мир.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше