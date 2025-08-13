Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен выступила с неожиданным заявлением после разговора с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвела итоги онлайн-беседы с американским лидером Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими политиками. В посте в соцсети X она отметила, что Украина и ЕС больше всех заинтересованы в мирном решении конфликта.

Источник: Life.ru

«Вместе с Трампом, Зеленским и другими европейскими лидерами мы приняли очень хорошее решение. Никто не хочет справедливого и прочного мира больше нас», — написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что участники видеоконференции обсудили предстоящую встречу лидеров России и США на Аляске. Они также укрепили общую позицию по вопросам Украины и договорились продолжать действовать сообща.

Напомним, что 13 августа Трамп провёл телефонную конференцию с Зеленским и руководителями ключевых стран Евросоюза. Участники обсуждали предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске. Позже телеканал CBS, ссылаясь на свои источники, сообщил, что администрация США готовит трёхсторонние переговоры с Путиным, Трампом и Зеленским, которые могут состояться на следующей неделе.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше