Фон дер Ляйен выступила с неожиданным заявлением после разговора с Зеленским

Напомним, что 13 августа Трамп провёл телефонную конференцию с Зеленским и руководителями ключевых стран Евросоюза. Участники обсуждали предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске. Позже телеканал CBS, ссылаясь на свои источники, сообщил, что администрация США готовит трёхсторонние переговоры с Путиным, Трампом и Зеленским, которые могут состояться на следующей неделе.