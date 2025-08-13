Сальдо: Киев завершил эвакуацию жителей из микрорайона «Корабел» в Херсоне

Киевские власти завершили эвакуацию населения из подконтрольного им микрорайона Херсона «Корабел», расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В начале августа Сальдо заявлял, что украинские власти Херсона инициировали эвакуацию с Карантинного острова, который они превратили в военный объект. Этот остров находится в дельте Днепра и включает в себя микрорайон «Корабел», также известный как Остров.
«По наблюдениям, назначенные Киевом херсонские оккупационные власти завершили эвакуацию гражданских. Эвакуация мирных с острова завершена», — отметил Сальдо.
Он также добавил, что огневое воздействие российских войск направлено на подавление позиций украинских вооруженных сил, расположенных на острове.
Операции по освобождению территории будут продолжаться до полного освобождения Херсона, подчеркнул губернатор.