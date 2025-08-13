Российский депутат внезапно напомнил азербайджанскому коллеге о Чечне

Депутат Госдумы России заявил, что не угрожал властям Азербайджана, когда говорил о возможности прекращения импорта из республики и о том, что «СВО — понятие растяжимое». Генерал в беседе с RTVI отметил, что в Баку услышали его выступление, официальным лицам республики он порекомендовал «внимательно думать, что будет дальше».