Российский депутат внезапно напомнил азербайджанскому коллеге о Чечне

Депутат Госдумы России заявил, что не угрожал властям Азербайджана, когда говорил о возможности прекращения импорта из республики и о том, что «СВО — понятие растяжимое». Генерал в беседе с RTVI отметил, что в Баку услышали его выступление, официальным лицам республики он порекомендовал «внимательно думать, что будет дальше».
Ранее азербайджанский депутат Расим Мусабеков резко отреагировал на слова российского коллеги.
Парламентарий заявил, что не угрожал Азербайджану. Он отметил, что сказал следующее: не надо большого ума, чтобы испортить отношения с большим соседом, причем на ровном месте.
Он также назвал неприемлемым то, что в Азербайджане кто-то должен появиться из НАТО, и напомнил, что именно из-за стремления и попыток Украины вступить в НАТО началась СВО.
На просьбу прокомментировать высказывания Мусабекова в свой адрес депутат заявил, что реагировать на заявления «всяких идиотов» не будет.
Однако на слова азербайджанского депутата о том, что из-за гор на границе между странами проведение военной операции против Азербайджана невозможно, генерал ответил.
Политик напомнил про Чечню, отметив, что там гор не меньше.
Ранее в Госдуме прокомментировали сообщения о якобы снятии эмбарго на поставки Баку оружия для Киева. В комитете парламента по международным делам выразили надежду, что Азербайджан никогда не станет поставлять Украине оружие.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.