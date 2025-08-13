Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стихотворением Сергея Михалкова то, как Владимир Зеленский продемонстрировал встречу с лидерами ЕС и президентом США Дональдом Трампом перед саммитом на Аляске. Свою реакцию дипломат опубликовала в телеграм-канале.
Захарова сравнила этот показ с бессмертным стихотворением Сергея Михалкова «А что у вас?», наполненным бытовыми, порой абсурдными деталями, где каждый герой занят своим делом, а действия кажутся случайными и непоследовательными.
По сути, представитель МИД России отметила, что демонстрация Зеленским встречи выглядела так же хаотично и комично, как эпизоды из стихотворения: одни участники молчат, другие заняты посторонними делами, а важные вопросы остаются незамеченными.
Своеобразная «картина» действий западных лидеров, по мнению Марии Захаровой, выглядела отстраненной от реальной политической ситуации, лишенной серьезности и конструктивного смысла.
Ранее KP.RU сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении видеоконференции с участием Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС. В ходе обсуждений стороны договорились о поддержании координации действий. Разговор, по словам фон дер Ляйен, прошел конструктивно.