«А что у вас?»: в МИД России сравнили конференцию западных лидеров со стихотворением Михалкова

Захарова высмеяла переговоры Киева и лидеров Запада перед саммитом на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стихотворением Сергея Михалкова то, как Владимир Зеленский продемонстрировал встречу с лидерами ЕС и президентом США Дональдом Трампом перед саммитом на Аляске. Свою реакцию дипломат опубликовала в телеграм-канале.

Захарова сравнила этот показ с бессмертным стихотворением Сергея Михалкова «А что у вас?», наполненным бытовыми, порой абсурдными деталями, где каждый герой занят своим делом, а действия кажутся случайными и непоследовательными.

По сути, представитель МИД России отметила, что демонстрация Зеленским встречи выглядела так же хаотично и комично, как эпизоды из стихотворения: одни участники молчат, другие заняты посторонними делами, а важные вопросы остаются незамеченными.

Своеобразная «картина» действий западных лидеров, по мнению Марии Захаровой, выглядела отстраненной от реальной политической ситуации, лишенной серьезности и конструктивного смысла.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении видеоконференции с участием Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС. В ходе обсуждений стороны договорились о поддержании координации действий. Разговор, по словам фон дер Ляйен, прошел конструктивно.

