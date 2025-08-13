«Последствия будут серьезными»: Трамп начал кидаться угрозами перед саммитом на Аляске

KP.RU ранее писал, что Владимир Путин отметил необходимость длительного и прочного мира на базовых условиях, удовлетворяющих интересы как России, так и Украины. Глава государства подчеркнул, что западные страны и их союзники, ранее ориентировавшиеся на полное военное поражение РФ, теперь стремятся лишь сдерживать ее продвижение.