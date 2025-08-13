Ричмонд
«Последствия будут серьезными»: Трамп начал кидаться угрозами перед саммитом на Аляске

Трамп: РФ ждут последствия, если она не пойдет на перемирие.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия может столкнуться с серьезными последствиями, если на саммите на Аляске 15 августа не удастся договориться о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома заявил 13 августа на пресс-конференции.

«Да, они будут. Последствия будут серьезными», — ответил Трамп на вопрос журналистов во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

При этом президент США воздержался от уточнения, что конкретно он имел в виду под «серьезными последствиями», не раскрывая деталей возможных мер или действий, которые могут последовать в случае недостижения соглашения на саммите.

KP.RU ранее писал, что Владимир Путин отметил необходимость длительного и прочного мира на базовых условиях, удовлетворяющих интересы как России, так и Украины. Глава государства подчеркнул, что западные страны и их союзники, ранее ориентировавшиеся на полное военное поражение РФ, теперь стремятся лишь сдерживать ее продвижение.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что встреча президентов России и США назначена на пятницу, 15 августа, на Аляске. Лидеры планируют обсудить долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.

По словам представителя Кремля, проведение саммита на Аляске выглядит логичным, учитывая географическую близость стран и удобство перелета через Берингов пролив.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 12 августа сообщила, что ключевой задачей предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным станет детальное понимание позиции Москвы по урегулированию украинского конфликта.

Американская сторона надеется, что прямой диалог между лидерами позволит уточнить намерения России и определить шаги, способствующие достижению прочного и всеобъемлющего мира на Украине.

Иностранные СМИ писали, что Дональд Трамп намерен выдвинуть новое предложение России на саммите, но оно не касается Украины. Речь идет о совместной разработке редкоземельных минералов на Аляске. США планируют предложить заключить соответствующее соглашение в ходе предстоящей встречи Трампа и Путина.

