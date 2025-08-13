Минфин США разрешил транзакции с Россией для подготовки к саммиту на Аляске

Напомним, что Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эти планы. Он отметил, что во время встречи на Аляске лидеры обсудят возможности достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль также надеется, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории.