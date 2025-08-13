Захарова пошутила про встречу глав стран Запада, вспомнив стих Михалкова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шуточной манере прокомментировала онлайн-встречу глав западных государств, которая состоялась в преддверии российско-американского саммита на Аляске.
Дипломат отреагировала на снимок, опубликованный главой киевского режима Владимиром Зеленским. На изображении видно, что многие западные политики в момент выступления одного из коллег занимаются разными делами. Кто-то из них пьет, а кто-то с безучастным видом смотрит в сторону.
«Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Речь идет о стихотворении «А что у вас?»:
"Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря.
Просто так:
— А у меня в кармане гвоздь.
А у вас?
— А у нас сегодня гость".
Напомним, видеоконференция глав стран и правительств европейских государств по Украине, в которой также принимали участие американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский, состоялась в среду, 13 августа.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил последствиями в случае отказа России от прекращения огня.