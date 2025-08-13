Захарова пошутила про встречу глав стран Запада, вспомнив стих Михалкова

Дипломат отреагировала на снимок, опубликованный главой киевского режима Владимиром Зеленским. На изображении видно, что многие западные политики в момент выступления одного из коллег занимаются разными делами. Кто-то из них пьет, а кто-то с безучастным видом смотрит в сторону.