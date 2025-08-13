Ричмонд
Премьер Британии Страмер анонсировал новый пакет санкций против России

Лондон объявил о подготовке жестких экономических мер против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания приступила к подготовке нового пакета антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, подчеркнув, что Лондон готов усиливать экономическое давление на Россию и через другие меры.

«Важно напомнить коллегам, что мы также готовы усилить давление на Россию, особенно в сфере экономики через санкции и более широкие меры, если понадобится. Вы уже можете увидеть результат этих мер, и мы в Великобритании готовим новый пакет жестких санкций», — сказал британский премьер-министр.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже заявлял, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения.

Глава МИД подчеркнул, что попытки Запада оказать давление через санкции обречены на провал и в первую очередь принесут вред самим инициаторам. По словам Лаврова, санкционная политика западных стран напоминает пословицу «не рой яму другому».

