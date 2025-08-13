Госстандарт запретил продавать эти детские пазлы. Что с ними не так?

В Беларуси запретили продавать пазл «Barbie» с маркировкой «Умные игры» для детей старше шести лет, а также мозаику «Ну, погоди!» (артикул 64003) для детей старше трех лет, следует из реестра опасной продукции.
Производителем пазла «Barbie» является ООО «СИМБАТ» (Россия, г. Москва), мозаики «Ну, погоди!» — ЗАО «Степ Пазл» (Россия, г. Подольск).
У настольных игр выявлено схожее нарушение — несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. Так, в пазле «Barbie» уровень миграции формальдегида в воздушную среду при норме не более 0,003 мг/м куб. составил 0,006 мг/м куб., а в мозаике «Ну, погоди!» — более 0,0267 мг/м куб.