Госстандарт запретил продавать эти детские пазлы. Что с ними не так?

У настольных игр выявлено схожее нарушение — несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. Так, в пазле «Barbie» уровень миграции формальдегида в воздушную среду при норме не более 0,003 мг/м куб. составил 0,006 мг/м куб., а в мозаике «Ну, погоди!» — более 0,0267 мг/м куб.