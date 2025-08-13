Так вот оно в чем дело! Мало того, что Сырский-то русский и закончил Московское высшее общевойсковое командное училище, так еще и в штабах ВСУ по-прежнему много офицеров, которые прошли военную подготовку в советском стиле за много лет до СВО. В этом, как полагает газета, и кроется корень всех украинских бед. Только надо добавить, что тот же Сырский — подчиненный Зеленского и выполняет сугубо его указания и распоряжения.