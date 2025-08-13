Reuters назвал возможные места встречи Путина, Зеленского и Трампа

Путин говорил, что не возражает против встречи с Зеленским при создании определенных условий, но до этого, по словам российского президента, «пока далеко». В Кремле заявляли, что переговоры России и Украины на высшем уровне должны поставить точку в урегулировании, другая последовательность в этом случае невозможна. Вопрос трехстороннего саммита поднимал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, когда приезжал в Москву в начале августа, но российская сторона «этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», сообщал помощник Путина Юрий Ушаков.