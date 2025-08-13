Ричмонд
Reuters назвал возможные места встречи Путина, Зеленского и Трампа

Провести предполагаемую трехстороннюю встречу предложили в Европе или на Ближнем Востоке. Трамп заявлял, что рассчитывает на нее, если саммит на Аляске «пройдет нормально». Путин говорил, что нужны определенные условия.

Источник: AP 2024

Лидеры США, Украины и стран Европы обсудили вероятные места проведения встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Они включают города Европы или Ближнего Востока, пишет агентство, не приведя других деталей.

Возможность трехсторонней встречи обсуждалась на онлайн-конференции с участием Трампа, Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьеров Британии и Италии Кира Стармера и Джорджии Мелони и других. Европейские лидеры в ее ходе подчеркнули, что Киев должен иметь надежные гарантии безопасности, а обсуждение будущего Украины невозможно без участия Зеленского. Трамп оценил разговор «на десять баллов».

CBS со ссылкой на источники сообщал, что американская администрация ищет место встречи, а пройти она может в конце следующей недели.

Президент США говорил, что хотел бы устроить ее сразу после саммита с Путиным 15 августа на Аляске. В то же время Трамп допустил, что второй встречи не будет, если он «не получит желаемых ответов», и пригрозил «очень серьезными последствиями», если Россия не согласится на прекращение огня.

Путин говорил, что не возражает против встречи с Зеленским при создании определенных условий, но до этого, по словам российского президента, «пока далеко». В Кремле заявляли, что переговоры России и Украины на высшем уровне должны поставить точку в урегулировании, другая последовательность в этом случае невозможна. Вопрос трехстороннего саммита поднимал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, когда приезжал в Москву в начале августа, но российская сторона «этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», сообщал помощник Путина Юрий Ушаков.

