ФРГ профинансирует поставки американского оружия Украине на $500 миллионов

Поставки будут оплачены в рамках механизма НАТО PURL.

Источник: Аргументы и факты

Германия профинансирует поставки американского оружия Украине на сумму до 500 млн долларов, пишет пресс-служба МИД ФРГ.

По информации внешнеполитического ведомства Германии, поставки будут оплачены в рамках механизма НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает передачу украинской стороне оружия США на деньги европейских партнеров и Канады.

Уточняется, что НАТО будет координировать реализацию этого решения, обеспечивая при этом удовлетворение «самых насущных потребностей» Украины. Также Североатлантический альянс проконтролирует включение в пакеты помощи военной продукции, которую партнеры не выпускают или могут поставить Киеву медленнее, чем США.

Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что страны ЕС в текущих условиях не могут производить достаточное количество вооружения, необходимого Киеву на поле боя или в случае возможного конфликта в регионе.

