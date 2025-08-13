ФРГ профинансирует поставки американского оружия Украине на $500 миллионов

Германия профинансирует поставки американского оружия Украине на сумму до 500 млн долларов, пишет пресс-служба МИД ФРГ.
По информации внешнеполитического ведомства Германии, поставки будут оплачены в рамках механизма НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает передачу украинской стороне оружия США на деньги европейских партнеров и Канады.
Уточняется, что НАТО будет координировать реализацию этого решения, обеспечивая при этом удовлетворение «самых насущных потребностей» Украины. Также Североатлантический альянс проконтролирует включение в пакеты помощи военной продукции, которую партнеры не выпускают или могут поставить Киеву медленнее, чем США.
Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что страны ЕС в текущих условиях не могут производить достаточное количество вооружения, необходимого Киеву на поле боя или в случае возможного конфликта в регионе.