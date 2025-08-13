Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции рассказали про обещания Трампа по Украине: что сказал глава США о безопасности Киева

Глава МИД Франции: Трамп пообещал участие США в гарантиях безопасности для Киева.

Источник: Комсомольская правда

На видеоконференции с участием европейских лидеров президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внесут вклад в разработку гарантий безопасности для Украины, подготовленных так называемой «коалицией желающих». Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«На сегодняшней встрече с Украиной и ее союзниками президент Трамп однозначно заявил, что США внесут вклад в обеспечение гарантий безопасности, подготовленных “коалицией желающих”, которая сформирована Францией, Великобританией и Германией», — написал французский дипломат.

По словам Барро, американский лидер подчеркнул, что любые переговоры по территориальным вопросам будут проводиться исключительно при участии Владимира Зеленского. Трамп также выразил мнение, что такая встреча может состояться после предстоящего саммита между Россией и США.

Ранее KP.RU писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала конференцию Украины с лидерами ЕС и США перед саммитом на Аляске с помощью стихотворения Сергея Михалкова. Дипломат подчеркнула, что переговоры выглядели столь же хаотично и комично, как сцены из произведения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше