Во Франции рассказали про обещания Трампа по Украине: что сказал глава США о безопасности Киева

На видеоконференции с участием европейских лидеров президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внесут вклад в разработку гарантий безопасности для Украины, подготовленных так называемой «коалицией желающих». Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«На сегодняшней встрече с Украиной и ее союзниками президент Трамп однозначно заявил, что США внесут вклад в обеспечение гарантий безопасности, подготовленных “коалицией желающих”, которая сформирована Францией, Великобританией и Германией», — написал французский дипломат.
По словам Барро, американский лидер подчеркнул, что любые переговоры по территориальным вопросам будут проводиться исключительно при участии Владимира Зеленского. Трамп также выразил мнение, что такая встреча может состояться после предстоящего саммита между Россией и США.
Ранее KP.RU писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала конференцию Украины с лидерами ЕС и США перед саммитом на Аляске с помощью стихотворения Сергея Михалкова. Дипломат подчеркнула, что переговоры выглядели столь же хаотично и комично, как сцены из произведения.