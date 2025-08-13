Володин прибыл в КНДР с официальным визитом

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с российской делегацией прибыл в столицу КНДР, Пхеньян, с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе парламента, отметив, что визит проходит по приглашению Верховного народного собрания страны.
В рамках программы визита, который продлится до 15 августа, запланировано проведение нескольких встреч с руководством КНДР и участие в различных праздничных мероприятиях. Особое место занимает празднование 80-летия освобождения Кореи от японского колониального гнета, что является значимым событием для страны и региона.
Российская делегация намерена обсудить вопросы двусторонних отношений, а также выразить поддержку и солидарность с народом КНДР в этот важный исторический период.
Накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны подтвердили приверженность развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества во всех сферах.