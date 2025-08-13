Ричмонд
На Аляске усилили меры безопасности

В Анкоридже, который является крупнейшим городом Аляски, перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа усилили меры безопасности в отелях.

В Анкоридже, который является крупнейшим городом Аляски, перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа усилили меры безопасности в отелях. Также в городе ввели круглосуточное патрулирование на улицах, сообщила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

Она отметила, что на подкрепление в Анкоридж также прибыли полицейские из других штатов Америки.

«Усилена охрана отелей, в городе введено круглосуточное патрулирование», — заявила глава Русского культурного центра.

В то же время она указала, что на жителях города усиление мер безопасности не отражается.

Напомним, встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

Читайте также: Раскрыты неожиданные «пряники» Трампа для встречи с Путиным.

