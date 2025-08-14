Telegraph узнал, что Трамп готов предложить Путину на Аляске

Власти США на встрече американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа могут предложить тому ряд экономических стимулов, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Перед встречей глава Минфина США Скотт Бессент и другие представители администрации проведут для Трампа брифинг и представят «экономические компромиссы», на которые может пойти Вашингтон, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.