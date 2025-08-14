Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph узнал, что Трамп готов предложить Путину на Аляске

Власти США на встрече американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа могут предложить тому ряд экономических стимулов, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Перед встречей глава Минфина США Скотт Бессент и другие представители администрации проведут для Трампа брифинг и представят «экономические компромиссы», на которые может пойти Вашингтон, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Источник: РБК

В их числе — предложение России вести разработку редкоземельных металлов на Аляске. В этом регионе есть значительные нераскрытые запасы природных ресурсов, включая 13% мировых запасов нефти, пишет издание.

Еще одна «мера стимулирования» включает частичное ослабление санкций против российской авиаотрасли — снятие запретов на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания гражданских самолетов. Это было бы выгодно для американского авиапроизводителя Boeing, отмечает газета (в парке российских авиакомпаний доминируют модели Airbus и Boeing).

По данным Telegraph, на Аляске представители России и США также могут обсудить условия разработки редкоземельных металлов и других полезных ископаемых на территориях, которые утратила Украина во время боевых действий. США и Украина в конце мая подписали ресурсную сделку.

Источники в правительстве Великобритании сообщили The Telegraph, что такие меры могут быть приемлемы для Европы, при условии, что они не будут выглядеть как «поощрение» России за ее действия на Украине.

Бессент в интервью Bloomberg говорил, что на встрече с Путиным Трамп «ясно даст понять, что рассматриваются все варианты» относительно санкций, в зависимости от результатов саммита меры могут ужесточить или смягчить. Сам президент США пригрозил «очень серьезными последствиями», если Россия не согласится на прекращение огня.

Москва считает западные санкции незаконными, их снятие она называла в числе условий урегулирования конфликта с Украиной. Кремль называл неподходящим для России «язык ультиматумов». Говоря о возможном сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия заинтересована, но не может предложить его из-за действующих санкций.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше