Telegraph узнал, что Трамп готов предложить Путину на Аляске

В их числе — предложение России вести разработку редкоземельных металлов на Аляске. В этом регионе есть значительные нераскрытые запасы природных ресурсов, включая 13% мировых запасов нефти, пишет издание.
Еще одна «мера стимулирования» включает частичное ослабление санкций против российской авиаотрасли — снятие запретов на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания гражданских самолетов. Это было бы выгодно для американского авиапроизводителя Boeing, отмечает газета (в парке российских авиакомпаний доминируют модели Airbus и Boeing).
По данным Telegraph, на Аляске представители России и США также могут обсудить условия разработки редкоземельных металлов и других полезных ископаемых на территориях, которые утратила Украина во время боевых действий. США и Украина в конце мая подписали ресурсную сделку.
Источники в правительстве Великобритании сообщили The Telegraph, что такие меры могут быть приемлемы для Европы, при условии, что они не будут выглядеть как «поощрение» России за ее действия на Украине.
Бессент в интервью Bloomberg говорил, что на встрече с Путиным Трамп «ясно даст понять, что рассматриваются все варианты» относительно санкций, в зависимости от результатов саммита меры могут ужесточить или смягчить. Сам президент США пригрозил «очень серьезными последствиями», если Россия не согласится на прекращение огня.
Москва считает западные санкции незаконными, их снятие она называла в числе условий урегулирования конфликта с Украиной. Кремль называл неподходящим для России «язык ультиматумов». Говоря о возможном сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия заинтересована, но не может предложить его из-за действующих санкций.