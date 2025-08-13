Бразилия для ответа на тарифы США организует переговоры членов БРИКС

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилия организует переговоры членов БРИКС в формате видео-конференц-связи, чтобы обсудить укрепление экономических отношений в ответ на введение Соединенными Штатами пошлин против ряда стран сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы.
«Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах, которые пострадали от введения США пошлин», — сказал он в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале правительства.
По словам бразильского лидера, он уже провел переговоры с руководством России, Индии и Китая, в ближайшее время состоится его телефонный разговор с президентом ЮАР. «Именно так мы попытаемся найти альтернативные пути экономического развития, чтобы Соединенные Штаты поняли, что демократия, взаимоуважение при ведении торговых дел и многосторонний подход важны для нас и должны быть важны для них», — заключил Лула да Силва. -0-