Бразилия для ответа на тарифы США организует переговоры членов БРИКС

По словам бразильского лидера, он уже провел переговоры с руководством России, Индии и Китая, в ближайшее время состоится его телефонный разговор с президентом ЮАР. «Именно так мы попытаемся найти альтернативные пути экономического развития, чтобы Соединенные Штаты поняли, что демократия, взаимоуважение при ведении торговых дел и многосторонний подход важны для нас и должны быть важны для них», — заключил Лула да Силва. -0-