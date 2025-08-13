Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не было такого»: США опровергли идею контроля РФ киевских территорий и вот почему

Зампресс-секретаря Келли: Отчет Times о планах контроля РФ по Украине ложный.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла информацию статьи The Times, в которой говорилось, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными киевскими территориями. Об этом стало известно в среду, 13 августа.

«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — написала она в соцсети Х.

Напомним, что в материале The Times, которая ссылается на некий источник, сказано, что Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля Москвы над освобожденными территориями при неизменных де-юре границах Украины. Этот вопрос, подчеркнуло СМИ, якобы обсуждался во время недавнего визита американского политика в Москву.

Как KP.RU писал ранее, представители Белого дома считают, что встреча президента РФ Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошла хорошо. Напомним, что переговоры политиков прошли 6 августа в Кремле. Встреча длилась около трех часов.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше