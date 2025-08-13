«Не было такого»: США опровергли идею контроля РФ киевских территорий и вот почему

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла информацию статьи The Times, в которой говорилось, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля РФ над освобожденными киевскими территориями. Об этом стало известно в среду, 13 августа.
«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — написала она в соцсети Х.
Напомним, что в материале The Times, которая ссылается на некий источник, сказано, что Уиткофф поддержал идею военно-политического контроля Москвы над освобожденными территориями при неизменных де-юре границах Украины. Этот вопрос, подчеркнуло СМИ, якобы обсуждался во время недавнего визита американского политика в Москву.
Как KP.RU писал ранее, представители Белого дома считают, что встреча президента РФ Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошла хорошо. Напомним, что переговоры политиков прошли 6 августа в Кремле. Встреча длилась около трех часов.