Украинские власти внесли изменения в правила мобилизации

Отметим, что мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. В мае 2024 года в стране вступил в силу закон об усилении мобилизации, когда всем военнообязанным предписали явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский налог военкомата) и обновить свои данные.