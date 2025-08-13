Украинские власти внесли изменения в правила мобилизации

Кабинет министров Украины внес изменения в правила мобилизации граждан. Теперь «бронь» от мобилизации могут получить все сотрудники критически важных предприятий, расположенных в районах близ линии боевого соприкосновения, сообщает Минэкономики Украины.
«До 100% работников критически важных компаний, работающих в зонах возможных или активных боевых действий, могут получить бронь от мобилизации», — говорится в телеграм-канале украинского ведомства.
Отметим, что мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. В мае 2024 года в стране вступил в силу закон об усилении мобилизации, когда всем военнообязанным предписали явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский налог военкомата) и обновить свои данные.
Ранее сообщалось, что на западе Украины местная жительница залезла на машины ТЦК, пытаясь спасти мужа от мобилизации.