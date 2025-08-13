«Не первый такой случай»: Иностранцы вербуют молодых людей для актов вандализма в Польше

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с полицейскими провели совместную операцию, в результате которой был задержан 17-летний украинец. По данным сотрудников, он размещал на зданиях и памятниках бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию», — написал он в соцсети Х.