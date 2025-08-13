«Не первый такой случай»: Иностранцы вербуют молодых людей для актов вандализма в Польше

Спецслужбы Польши задержали подростка из Украины, который размещал бандеровскую символику на зданиях и памятниках в Варшаве, Вроцлаве и селе Домостава. Об этих инцидентах общественности рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.
«Сотрудники Агентства внутренней безопасности совместно с полицейскими провели совместную операцию, в результате которой был задержан 17-летний украинец. По данным сотрудников, он размещал на зданиях и памятниках бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию», — написал он в соцсети Х.
Задержание малолетнего гражданина Украины прокомментировал и премьер-министр Польши Дональд Туск. Политик считает, что молодой человек мог быть завербован иностранными спецслужбами. И Туск подчеркивает, что «это не первый такой случай».
Как KP.RU писал ранее, на прошлой неделе в Польше неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни, оставив на нем символику украинских националистов.