«А что у вас?»: Захарова высмеяла встречу Зеленского и лидеров ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС), провела параллель с известным стихотворением Сергея Михалкова «А что у вас?».

В своем Telegram-канале Захарова написала, что встреча напомнила ей это «бессмертное стихотворение», и привела полный текст произведения, начинающегося со строк «Дело было вечером, делать было нечего».

— Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова, — говорится в сообщении.

11 августа в СМИ появилась информация о том, что лидеры стран — членов Евросоюза совместно с Владимиром Зеленским пытаются подготовиться ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в пятницу, 15 августа, в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска.

По данным западных СМИ, европейские политики пытаются сделать все возможное, чтобы протащить Владимира Зеленского на саммит России и США на Аляске. Сообщается, что в офисе Зеленского опасаются, что на встрече Путина и Трампа вопросы урегулирования конфликта на Украине могут быть решены без участия Киева.

