«Делать было нечего»: Захарова описала стихами саммит ЕС с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила саммит представителей ЕС и главы киевского режима Владимира Зеленского с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?». Так она прокомментировала онлайн совещание лидеров стран Евросоюза.

Источник: Life.ru

«Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», — отметила Захарова в Telegram-канале.

Она привела полное стихотворение, которое известно по строкам «Дело было вечером, делать было нечего».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвела итоги онлайн-беседы с американским лидером Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими политиками. Она отметила, что Украина и ЕС наиболее заинтересованы в мирном разрешении конфликта.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
