Названа причина, по которой Зеленский поехал в Берлин на онлайн-встречу с западными лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Берлин для участия вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами, так как опасается новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета британская газета Guardian.

Другой такой причиной являются успехи армии России в Донбассе, указывает издание.

«На фоне появления с поля боя новостей о значительных военных успехах России Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры между Зеленским и Трампом», — говорится в публикации.

Газета также отмечает, что европейские лидеры во время онлайн-переговоров были осторожны в своих высказываниях о грядущей встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако они обсуждали свои опасения из-за возможного улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Также сообщалось, что «коалиция желающих» пригрозила России санкциями вслед за Трампом.

