Инсайдер заявил, что Трамп решил не обсуждать на Аляске тему освобожденных территорий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от обсуждения вопроса «территориальных уступок» со стороны киевского режима в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило издание The Wall Street Journal.

По информации журналистов, глава Овального кабинета уже согласовал с ведущими функционерами Европы «красные линии» по урегулированию кризиса на Украине, а также заверил их, что не будет обсуждать с Президентом Владимиром Путиным статус областей, освобожденных Вооруженными силами РФ.

Как указали в WSJ, хозяин Белого дома заявил, что намерен добиться прекращения боевых действий в регионе в рамках «первого этапа» российско-американских переговоров. В свою очередь, «второй этап» Дональд Трамп собирается провести с Владимиром Путиным уже в РФ.

Стоит отметить, что в преддверии двусторонних консультаций Президентов США и России на Аляске, запланированных на 15 августа, правоохранители предприняли дополнительные меры по обеспечению безопасности в штате.

