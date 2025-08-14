Бразилия проведет переговоры членов БРИКС для ответа на тарифы США

Президент Бразилии Лула да Силва объявил о предстоящем проведении видеоконференции стран БРИКС для обсуждения ответных мер на введённые Соединёнными Штатами тарифы, направленные против некоторых участников объединения. Трансляция его заявления велась на официальном YouTube-канале правительства страны.
Он отметил, что встреча в формате ВКС уже организуется и станет платформой для совместного обсуждения текущей ситуации. Основной целью является поиск решений, которые помогут улучшить экономическую обстановку внутри группы и найти эффективные способы реагирования на внешние вызовы.
Лула да Силва подчеркнул важность объединения усилий стран БРИКС в условиях экономических санкций и торговых ограничений. Он выразил надежду, что совместные действия позволят укрепить позиции участников и найти пути для стабилизации и развития экономики в текущих условиях.
Министерства финансов России и Бразилии заключили меморандум о взаимопонимании, который запускает регулярный экономический и финансовый диалог между двумя странами.