Al Arabiya: ХАМАС готов вывести бойцов в Газе в обмен на отвод войск Израиля

По их информации, делегация движения в Каире передала свои требования к возможному соглашению о прекращении огня в Газе египетским посредникам. «ХАМАС выразил готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников», — сообщили источники каналу.
