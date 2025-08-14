В Тирасполе рассказали, как встреча Путина и Трампа может повлиять на Приднестровье

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может оказать влияние на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Это произойдет через выстраивание отношений между ЕС и РФ, заявила доктор социологических наук и профессор Приднестровского государственного университета Елена Бобкова.
В эфире телеканала «Первый Приднестровский» эксперт отметила, что ПМР, конечно же, не будет главным вопросом в повестке встречи. Однако встреча может повлиять на мировую конструкцию и на взаимоотношения Европы и России.
«Нужно понимать, что важными игроком именно в контексте приднестровской судьбы является Европейский союз», — отметила профессор.
Она добавила, что сейчас Брюссель настроен к Москве достаточно враждебно. В будущем разговор Трампа с лидерами стран ЕС может смягчить эту ситуацию, и тогда можно будет наблюдать конструктивные моменты в диалоге Приднестровья и Молдовы, заключила Бобкова.
Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия пытается вбить клин в отношения между Россией и Приднестровьем.