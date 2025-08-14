Ричмонд
Премьер Британии сообщил о подготовке нового пакета санкций против России

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания уже начала готовить очередной пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

«Важно напомнить коллегам, что мы также готовы усилить давление на Россию, особенно в сфере экономики через санкции и более широкие меры, если понадобится. Вы уже можете увидеть результат этих мер, и мы в Великобритании готовим новый пакет жестких санкций», — сообщил премьер, обращаясь по видеосвязи к лидерам стран, входящих в «коалицию желающих», поддерживающую Киев. -0-

