Сидевший рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде ветеран отметил 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который на параде Победы 9 мая 2025 года сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, 13 августа отметил свой 100-летний юбилей. Как рассказала ТАСС его дочь, Людмила Знаменская, мужчина встретил свой трехзначный день рождения в замечательном настроении и нормальном самочувствии.
«Он живет под Тулой, к нему сегодня местные власти приходили поздравить, папа счастливый, даже такую фразу сказал: Пошел на рекорд. Очень довольный, чувствует себя нормально, бодрый, он вообще ежедневно обливается ледяной водой, зарядка у него», — поделилась Людмила.
Сотрудники областной администрации подарили ветерану букет из 101 розы, уточнила его дочь. Она также заявила, что отец до сих пор находится под впечатлением после встречи с Владимиром Путиным на параде Победы. Он рассказывал, что глава РФ говорил с каждым, кто обращался к нему в тот день.
«Руки жали и разговаривали, смеялись, то есть была очень такая дружеская обстановка», — сказала она.
Как KP.RU писал ранее, журналистам «Комсомольской правды» удалось узнать чуть больше о ветеране Евгении Знаменском, который во время парада Победы в 2025 году сидел рядом с Путиным и Цзиньпином. Как оказалось, мужчина лично расписался на стене Рейхстага.