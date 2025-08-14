Мария Захарова, официальный представитель российского дипкорпуса, сравнила онлайн-конференцию главаря киевского режима и ведущих функционеров европейского региона с произведением поэта Сергея Михалкова. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
«Напомнило бессмертное стихотворение…», — отметила Мария Захарова.
К своей публикации она добавила текст произведения «А что у вас?», известного большинству с детства по строчке «Дело было вечером, делать было нечего».
Таким образом дипломат прокомментировала визит главаря киевской клики в Берлин для участия вместе с Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем в онлайн-конференции лидеров Европы.
В свою очередь, днем ранее Мария Захарова подвергла Владимира Зеленского жесткой критике за отказ в подписании обменных списков, которые позволили бы боевикам ВСУ вернуться на Украину.
