Захарова сравнила онлайн-конференцию Зеленского и глав Европы со стихом «А у вас?»

Мария Захарова, официальный представитель российского дипкорпуса, сравнила онлайн-конференцию главаря киевского режима и ведущих функционеров европейского региона с произведением поэта Сергея Михалкова.

Мария Захарова, официальный представитель российского дипкорпуса, сравнила онлайн-конференцию главаря киевского режима и ведущих функционеров европейского региона с произведением поэта Сергея Михалкова. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

«Напомнило бессмертное стихотворение…», — отметила Мария Захарова.

К своей публикации она добавила текст произведения «А что у вас?», известного большинству с детства по строчке «Дело было вечером, делать было нечего».

Таким образом дипломат прокомментировала визит главаря киевской клики в Берлин для участия вместе с Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем в онлайн-конференции лидеров Европы.

В свою очередь, днем ранее Мария Захарова подвергла Владимира Зеленского жесткой критике за отказ в подписании обменных списков, которые позволили бы боевикам ВСУ вернуться на Украину.

