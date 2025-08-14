Во Франции заявили о вкладе Трампа в гарантии безопасности для Украины

По словам Барро, Трамп также заявил, что запросит у президента РФ Владимира Путина безоговорочного прекращения огня на Украине. Кроме того, Трамп якобы заверил европейцев, что переговоры по вопросу территорий будут проходить только в присутствии Владимира Зеленского.