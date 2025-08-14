Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции заявили о вкладе Трампа в гарантии безопасности для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время онлайн-встречи с лидерами Европы пообещал, что Вашингтон внесет свой вклад в гарантии безопасности для Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время онлайн-встречи с лидерами Европы пообещал, что Вашингтон внесет свой вклад в гарантии безопасности для Украины. Таким образом, США присоединятся к гарантиями так называемой «Коалиции желающих», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Трамп ясно дал понять Украине и ее союзникам, что США внесут свой вклад в гарантии безопасности, разработанные Коалицией желающих во главе с Францией, Великобританией и Германией», — написал Барро в социальной сети.

По словам Барро, Трамп также заявил, что запросит у президента РФ Владимира Путина безоговорочного прекращения огня на Украине. Кроме того, Трамп якобы заверил европейцев, что переговоры по вопросу территорий будут проходить только в присутствии Владимира Зеленского.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп не намерен обсуждать в ходе переговоров с Путиным на Аляске тему освобожденных территорий.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше