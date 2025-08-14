Во Франции заявили о вкладе Трампа в гарантии безопасности для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время онлайн-встречи с лидерами Европы пообещал, что Вашингтон внесет свой вклад в гарантии безопасности для Украины. Таким образом, США присоединятся к гарантиями так называемой «Коалиции желающих», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«Трамп ясно дал понять Украине и ее союзникам, что США внесут свой вклад в гарантии безопасности, разработанные Коалицией желающих во главе с Францией, Великобританией и Германией», — написал Барро в социальной сети.
По словам Барро, Трамп также заявил, что запросит у президента РФ Владимира Путина безоговорочного прекращения огня на Украине. Кроме того, Трамп якобы заверил европейцев, что переговоры по вопросу территорий будут проходить только в присутствии Владимира Зеленского.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп не намерен обсуждать в ходе переговоров с Путиным на Аляске тему освобожденных территорий.
