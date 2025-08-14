ХАМАС готов вывести бойцов в Газе в обмен на отвод войск Израиля

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность вывести своих бойцов в секторе Газа в обмен на отвод израильских войск к согласованным пунктам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Делегация ХАМАС заинтересована в возобновлении переговоров о прекращении огня в Газе.
По информации телеканала, делегация движения в Каире передала свои требования к возможному соглашению о прекращении огня в Газе египетским посредникам. «ХАМАС выразил готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников», — сообщили источники каналу. -0-