На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Ключевская Сопка на Камчатке завершено, за время последней активности в кратере исполина вырос шлаковый конус. Об этом сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.