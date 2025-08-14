На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Ключевская Сопка на Камчатке завершено, за время последней активности в кратере исполина вырос шлаковый конус. Об этом сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Извержение закончилось. За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус», — рассказали ученые.
Вулкан начал извергаться в апреле 2025. После землетрясения 30 июля его активность увеличилась. Пепловые выбросы происходили почти ежедневно, в близлежащих поселках наблюдался пеплопад. В Усть-Камчатском округе действует режим повышенной готовности. -0-