Бразилия созовёт членов БРИКС для ответа на торговые пошлины США

Бразилия планирует организовать видеоконференцию с участниками БРИКС, где обсудят действия против торговых пошлин США. Об этом сообщил президент Луис Инасиу Лула да Силва во время выступления, которое показали на YouTube-канале Правительства Бразилии.

Источник: Life.ru

«Вместе с БРИКС мы проведём телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации», — сказал Лула да Силва.

Президент также отметил, что уже обсудил ситуацию с лидерами России, Индии и Китая. В ближайшее время он проведёт телефонные переговоры с президентом ЮАР. Целью переговоров должен стать поиск альтернативных путей для экономического роста и демонстрация важности демократии, взаимоуважения и многостороннего подхода в международной торговле.

Ранее Life.ru сообщал, что автопром Германии сталкивается с миллиардными потерями из-за пошлин США. Соединённые Штаты пока не сократили ставки пошлин на товары европейской автомобильной промышленности до 15 процентов, несмотря на заключение торговой сделки между США и ЕС.