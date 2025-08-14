Бразилия созовёт членов БРИКС для ответа на торговые пошлины США

Президент также отметил, что уже обсудил ситуацию с лидерами России, Индии и Китая. В ближайшее время он проведёт телефонные переговоры с президентом ЮАР. Целью переговоров должен стать поиск альтернативных путей для экономического роста и демонстрация важности демократии, взаимоуважения и многостороннего подхода в международной торговле.
Ранее Life.ru сообщал, что автопром Германии сталкивается с миллиардными потерями из-за пошлин США. Соединённые Штаты пока не сократили ставки пошлин на товары европейской автомобильной промышленности до 15 процентов, несмотря на заключение торговой сделки между США и ЕС.