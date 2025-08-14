WhatsApp вслед за Telegram отреагировал на блокировку звонков в России

Роскомнадзор 13 августа объявил о мерах «по частичному ограничению звонков» в этих двух мессенджерах, объяснив это борьбой с мошенниками. В сообщении ведомства утверждается, что они стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В Минцифры заявили, что Telegram и WhatsApp отказываются соблюдать требования российского законодательства.