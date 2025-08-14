WhatsApp вслед за Telegram отреагировал на блокировку звонков в России

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение», говорится в заявлении мессенджера, опубликованном в его соцсетях.
Именно с этим, как читают в сервисе, связано решение российских властей ограничить доступ к функциям мессенджера. В компании пообещали делать все возможное, чтобы пользователям по всему миру, в том числе в России, было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.
По оценке WhatsApp, в России у него более 100 млн пользователей. По данным исследовательской компании Mediascope, месячный охват WhatsApp у аудитории старше 12 лет по итогам июля 2025 года составлял 96,2 млн человек, Telegram — 89,8 млн.
Роскомнадзор 13 августа объявил о мерах «по частичному ограничению звонков» в этих двух мессенджерах, объяснив это борьбой с мошенниками. В сообщении ведомства утверждается, что они стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В Минцифры заявили, что Telegram и WhatsApp отказываются соблюдать требования российского законодательства.
В Telegram после решения РКН заявили РБК, что мессенджер активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству. Модераторы с помощью нейросетей и машинного обучения мониторят публичные части платформы и принимают жалобы, чтобы каждый день удалять миллионы подобных материалов.
Проблемы со связью в мессенджерах наблюдались некоторое время. На этой неделе Forbes сообщил о просьбе «большой четверки» операторов связи (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) запретить звонки через иностранные мессенджеры. Эти сведения подтвердил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Просьба бизнеса была связана с уменьшением использования обычных телефонных звонков, из-за чего компании теряют средства для поддержания инфраструктуры, отмечал парламентарий.