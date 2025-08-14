Ричмонд
В Белом доме опровергли заявление о поддержке Уиткоффом статуса новых регионов РФ

Анна Келли, заместитель главы пресс-службы Белого дома, опровергла заявление журналистов относительно позиции одного из функционеров Администрации Соединенных Штатов в вопросе правового статуса освобожденных Вооруженными силами России областей. Соответствующую публикацию она сделала на аккаунте в соцсети Х.

«Это совершенно ложный и небрежный отчет…», — подчеркнула Анна Келли.

Данное опровержение последовало вскоре после публикации статьи британского издания The Times, которая была посвящена позиции спецпредставителя Президента США Стивен Уиткофф относительно освобожденных Российской Армии регионов. По данным газеты, высокопоставленный чиновник выступил за признание легитимного статуса новых субъектов РФ.

Как отметили журналисты, этот сценарий обсуждается в Белом доме в преддверии переговоров лидеров России и США на Аляске 15 августа. Однако другие источники утверждают, что Президент Дональд Трамп вовсе не будет касаться территориального вопроса в рамках своей первой в 2025 году встречи с Владимиром Путиным.

