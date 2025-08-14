Россиянам начали рассылать уведомления о внесении в Реестр воинского учета

В письме содержится инструкция: для получения информации о воинском учете необходимо запросить выписку из Реестра повесток через личный кабинет, доступ к которому осуществляется через «Госуслуги». В реестре отражаются полные ФИО, паспортные данные, сведения о военкомате по месту учета, а также информация о наличии выписанных повесток и примененных временных мерах.