Россиянам начали рассылать уведомления о внесении в Реестр воинского учета

Жителям России начали рассылать уведомления о внесении их данных в новый Реестр воинского учета, где фиксируются сведения о выписанных повестках в военкомат. Сообщения получили пользователи «Госуслуг», зарегистрированные в военных комиссариатах Москвы, Московской и Курской областей, подтвердили «Ленте.ру».
Уведомления приходят на электронную почту, привязанную к аккаунту «Госуслуг», а также могут отображаться в виде push-уведомлений в мобильном приложении. Отправителем значится Министерство обороны.
В письме содержится инструкция: для получения информации о воинском учете необходимо запросить выписку из Реестра повесток через личный кабинет, доступ к которому осуществляется через «Госуслуги». В реестре отражаются полные ФИО, паспортные данные, сведения о военкомате по месту учета, а также информация о наличии выписанных повесток и примененных временных мерах.
В Госдуме уже разъяснили массовые уведомления от военкоматов.